«Отчасти это просто везение». Гилджес-Александер высказался о присуждении ему звания MVP

Чемпион НБА в составе «Оклахомы-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер прокомментировал победу в голосовании за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

«Отчасти это просто везение. Как игрок НБА, ты не можешь контролировать других взрослых мужчин в этом бизнесе, и мне просто повезло, что меня окружают замечательные люди — от руководства, тренерского штаба до ребят, с которыми я каждый вечер выхожу на площадку.

Мы все хотим, чтобы следующий игрок победил, и делаем всё возможное, чтобы добиться победы. У нас общая цель. И да, я не могу приписывать это себе. Это нечто большее, чем я сам», — приводит слова Гилджес-Александера портал ESPN.