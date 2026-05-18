«Мы хотим посмотреть 11 игр». Новицки — о серии «Оклахома» — «Сан-Антонио»

47-летний немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки поделился ожиданиями от предстоящей серии между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Первый матч серии пройдёт завтра, 19 мая, и начнётся в 3:30 мск.

«Мы хотим посмотреть 11 игр. Но это серия из 7 матчей. Так что, надеюсь, она будет великолепной», — приводит слова Новицки портал Clutch Points.

К настоящему моменту команда из Оклахомы не уступила ни в одном матче в плей-офф, последовательно обыграв «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». А «Сан-Антонио», в свою очередь, три раза проигрывал — в одном матче с «Портлендом» и в двух встречах с «Миннесотой».