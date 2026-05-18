Стали известны чемпионы Суперкубка по баскетболу 3х3 среди глухих

15 и 16 мая на ВДНХ (Москва) проходил Суперкубок по баскетболу 3x3 среди глухих инклюзивного проекта «тихий! баскетбол». Стали известны обладатели всех наград турнира под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) у мужчин и женщин.

У мужчин чемпионом Суперкубка стала Sharks 1ST, которая забрала второй трофей подряд. Серебро осталось за «Метеором». Бронза досталась «Вершине». MVP турнира стал игрок Sharks 1ST Даниил Юрков.

У женщин трофей, как и год назад, между собой разыгрывали «Монстры» и «Супербелки». Команды встречались в групповом этапе, а потом и в финале. «Монстры» одержали победу в Суперкубке, а «Супербелки» довольствовались серебром. Бронзу за собой оставила команда «Сикс-севен».

Суперкубок 3x3 среди глухих Фото: Мария Семёнова, РФБ

Параллельно с баскетбольными матчами на площадке Суперкубка завершился турнир «Киберброски» — гибридные соревнования в симуляторе NBA 2K на консолях PlayStation 5, организованные при поддержке Профессиональной киберспортивной лиги.

Призовой фонд в 210 000 рублей распределился следующим образом:

1 место — Анна Кулаго («Супербелки», Тверь) — 100 000 рублей;

2 место — Василий Михиенков («Сапсан», Тверь) — 70 000 рублей;

3 место — Анна Силич («АБ Кондрашина», Санкт-Петербург) — 40 000 рублей.

Аиша Омарова (генеральный директор Профессиональной киберспортивной лиги):

«Для нас важно, что интерактивное направление органично дополняет крупные соревнования и интересно для самой разной аудитории. Мы видим большой потенциал в таких проектах, потому что они вовлекают молодёжь в спорт через понятную им цифровую среду».