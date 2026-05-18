Игроки НБА назвали команды, куда ни один баскетболист не хочет переходить

Авторитетное американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), спросив их, в какой клуб они не хотели бы переходить.

Лидером стал «Мемфис Гриззлиз», который набрал 35,2% голосов игроков. Второй командой, в которую игроки не хотели бы переходить, стала «Вашингтон Уизардс» с показателем в 11,7%. Тройку замкнул клуб «Сакраменто Кингз», набравший 10,8%.

«Честно говоря, я готов играть где угодно. Но я бы сказал, что Мемфис — это место, где я не хотел бы жить. Поэтому я бы не хотел там играть», — сказал один из респондентов в интервью The Athletic.

Кроме того, игроки также проголосовали, что не хотели бы переходить в «Бруклин», «Лейкерс», «Юту», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Шарлотт», «Портленд», «Нью-Йорк», «Индиану», «Милуоки» и «Детройт».