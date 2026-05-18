Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Егор Дёмин встретился со звездой женской НБА
20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», посетил матч в сезоне-2026 женской НБА (WNBA) клуба «Нью-Йорк Либерти» и встретился с четырёхкратной участницей Матча всех звёзд WNBA Сабриной Ионеску, которая подарила ему свою подписанную майку.

«Не упустил возможность немного пообщаться и взять на память джерси одной из самых крутых баскетболисток современности, первого пика драфта 2020 года, чемпионки WNBA — Сабрины Ионеску», — подписал Дёмин фото, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дёмина

Команда «Либерти» на стадионе «Барклайс-центр», который также является домашней площадкой «Бруклина», принимала команду «Коннектикут Сан» и одержала победу с разгромным счётом 106:75.

Самым результативным стала 31-летняя трёхкратная чемпионка лиги из нью-йоркского коллектива Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов, две передачи, один перехват, три блок-шота и четыре потери.

