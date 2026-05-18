Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Сергей Кущенко заявил, что участие «Самары» в сезоне-2026/2027 в ЕЛ не рассматривается

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о составе лиги на сезон-2026/2027.

— Что касается состава лиги на следующий сезон, то всё в процессе. Мы уже объявляли о заявках «Астаны» и «Динамо» Владивосток. Владивосток принял нашу инспекцию. Был организован матч на «Фетисов Арене». Ждём от Владивостока дополнительных документов о структуре финансирования, резервной арене и так далее. Пока статус такой. Мы ждём. Время есть, чтобы проанализировать и выйти на совет лиги.

— Получается, потенциально будет две новые команды в следующем сезоне?
— Две новые команды, мы работаем с этими заявками.

— А что с «Самарой»?
— «Самара» заявку на следующий сезон не прислала. Поэтому мы рассматриваем «Самару» как команду, которая не будет принимать участие в следующем сезоне, — приводит слова Кущенко портал Legalbet.

