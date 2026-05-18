Шей Гилджес-Александер оценил уровень «Сан-Антонио» в преддверии старта серии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер оценил уровень «Сан-Антонио» в преддверии старта полуфинальной серии.

«Очевидно, что это очень хорошая команда. Весь год они шли шаг за шагом за нами, так что мы, конечно, не воспринимаем их не серьёзно. Но это действительно хорошая команда», — приводит слова Гилджес-Александера портал ESPN.

К настоящему моменту команда из Оклахомы не уступила ни в одном матче в плей-офф, последовательно одолев «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». А «Сан-Антонио», в свою очередь, три раза проигрывал: в одном матче с «Портлендом» и в двух встречах – с «Миннесотой».