Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Показали баскетбол, которого не хватает». Кущенко — о серии плей-офф ЕЛ «Зенит» — УНИКС

«Показали баскетбол, которого не хватает». Кущенко — о серии плей-офф ЕЛ «Зенит» — УНИКС
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от хода серии между «Зенитом» и УНИКСом, а также высказался о третьей встрече между командами (103:74). На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Зенит» за организацию матча в воскресенье в час дня в Санкт-Петербурге, где очень много всевозможных развлечений. Прекрасная погода, полный зал! Работа маркетинга в клубе на высочайшем уровне.

Сама игра, серия очень интересная. Началась она в Казани, и драматическая концовка — овертайм: «Зенит» проигрывает, в следующей игре забирает. На мой взгляд, обе полуфинальные пары начали баскетбол в очень плотном и большом контакте. И даже сегодняшняя игра показывает, что обе команды от этой тактики не отказываются. Очень много давления на мяч, очень много разменов, очень высокая скорость как в нападении, так и в защите. Преуспевает в этом «Зенит» — необычайный процент трёхочковых: в какой-то момент в конце второй четверти уже было 70%. Поэтому надо отметить, что полуфинальные пары Единой лиги ВТБ показали нам тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне», — приводит слова Кущенко пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезон-2026/2027
Сетка плей-офф Единой лиги сезон-2026/2027
Материалы по теме
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android