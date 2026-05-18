«Показали баскетбол, которого не хватает». Кущенко — о серии плей-офф ЕЛ «Зенит» — УНИКС

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от хода серии между «Зенитом» и УНИКСом, а также высказался о третьей встрече между командами (103:74). На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Зенит» за организацию матча в воскресенье в час дня в Санкт-Петербурге, где очень много всевозможных развлечений. Прекрасная погода, полный зал! Работа маркетинга в клубе на высочайшем уровне.

Сама игра, серия очень интересная. Началась она в Казани, и драматическая концовка — овертайм: «Зенит» проигрывает, в следующей игре забирает. На мой взгляд, обе полуфинальные пары начали баскетбол в очень плотном и большом контакте. И даже сегодняшняя игра показывает, что обе команды от этой тактики не отказываются. Очень много давления на мяч, очень много разменов, очень высокая скорость как в нападении, так и в защите. Преуспевает в этом «Зенит» — необычайный процент трёхочковых: в какой-то момент в конце второй четверти уже было 70%. Поэтому надо отметить, что полуфинальные пары Единой лиги ВТБ показали нам тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне», — приводит слова Кущенко пресс-служба санкт-петербургского клуба.