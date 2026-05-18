Переговоры Паскуаля с «Дубаем» находятся на продвинутой стадии — Basket News

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль, скорее всего, возглавит баскетбольный клуб «Дубай» после окончания сезона-2025/2026. Об этом сообщает портал Basket News со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, обе стороны находятся на продвинутой стадии переговоров и, если не произойдёт никаких неожиданных событий, Паскуаль, как ожидается, станет главным тренером «Дубая» и начнёт готовить команду к выходу в «Финал четырёх» Евролиги.

В действующем контракте Паскуаля с «Барселоной» прописан пункт о возможности расторжения соглашения, который может позволить ему сменить клуб после завершения сезона-2025/2026.