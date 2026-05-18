Георгий Жбанов ответил, что считает ключевым в серии «Зенита» с УНИКСом

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов рассказал, что станет ключевым в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским клубом УНИКС.

«Желание, агрессия в защите, концентрация все 40 или 45 минут с учётом овертайма. Желание бороться за каждый мяч — это должно быть в каждом матче», — приводит слова Жбанова пресс-служба клуба.

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.

