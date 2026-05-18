Леброн и «Кливленд» заинтересованы в заключении контракта — инсайдер

Американский телеведущий и спортивный обозреватель, инсайдер Брэндон Робинсон сообщил, что 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», и руководство клуба «Кливленд Кавальерс» заинтересованы в заключении контракта.

«Леброн ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Но у «Кливленд Кавальерс» и Леброна есть взаимный интерес в возвращении», — приводит слова Робинсона портал Basket News.

Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, и его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.