Жбанов: Рейнольдс — один из ключевых игроков, без которых УНИКСу будет очень тяжело

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов рассказал о значении центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса для казанской команды.

Американский баскетболист травмировал ногу во втором матче полуфинальной серии после неудачного приземления в борьбе за подбор. В третьем игре с «Зенитом» Рейнольдс играл с повреждением.

«В третьем матче он мало набрал очков. Я думаю, тут не столько наша заслуга. Во второй игре он получил травму. Это выглядело ужасно. Я видел, у него нога вывернулась в другую сторону. Без последствий это пройти не может, поэтому в третьей игре он был не таким подвижным, как в первой. Рейнольдс — это один из ключевых игроков, без которых УНИКСу будет очень тяжело», — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.