Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жбанов: Рейнольдс — один из ключевых игроков, без которых УНИКСу будет очень тяжело

Жбанов: Рейнольдс — один из ключевых игроков, без которых УНИКСу будет очень тяжело
Комментарии

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов рассказал о значении центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса для казанской команды.

Американский баскетболист травмировал ногу во втором матче полуфинальной серии после неудачного приземления в борьбе за подбор. В третьем игре с «Зенитом» Рейнольдс играл с повреждением.

«В третьем матче он мало набрал очков. Я думаю, тут не столько наша заслуга. Во второй игре он получил травму. Это выглядело ужасно. Я видел, у него нога вывернулась в другую сторону. Без последствий это пройти не может, поэтому в третьей игре он был не таким подвижным, как в первой. Рейнольдс — это один из ключевых игроков, без которых УНИКСу будет очень тяжело», — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
Сейчас читают:
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android