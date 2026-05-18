Жбанов — о победе над УНИКСом: это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (103:74) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«УНИКС демонстративно отходит от Андре Роберсона. Мы знали, что так будет, и готовили Андре к этим броскам. Он отлично справился со своей задачей. Он всегда был открыт на дуге из-за тактики Велимира Перасовича. Казанцы с первого матча от него отходят. Тогда он реализовал свои броски, во второй игре — нет. В этот раз снова смог попасть. Надеюсь, продолжит в том же духе. Другие игроки обостряли, вскрывали, двигали мяч, находили свободных партнёров. Я считаю, это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне», — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.