Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Жбанов — о победе над УНИКСом: это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (103:74) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«УНИКС демонстративно отходит от Андре Роберсона. Мы знали, что так будет, и готовили Андре к этим броскам. Он отлично справился со своей задачей. Он всегда был открыт на дуге из-за тактики Велимира Перасовича. Казанцы с первого матча от него отходят. Тогда он реализовал свои броски, во второй игре — нет. В этот раз снова смог попасть. Надеюсь, продолжит в том же духе. Другие игроки обостряли, вскрывали, двигали мяч, находили свободных партнёров. Я считаю, это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне», — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.

