Джамал Мозли стал новым главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс» — Чарания

Бывший главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли подписал пятилетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в начале мая «Орландо» уволил Мозли после пяти сезонов работы. За это время «Мэджик» три года подряд выходил в плей-офф (с 2023-го по 2026-й). В завершившемся сезоне команда одержала 45 побед при 37 поражениях и заняла восьмое место на Востоке, но уступила в первом раунде «Детройт Пистонс». Всего под руководством 47-летнего специалиста «Орландо» одержал 189 побед при 221 поражении.

До работы в «Мэджик» Мозли был ассистентом в «Далласе», «Кливленде» и «Денвере», а свою тренерскую карьеру начал в 2005 году в «Наггетс» в качестве тренера по развитию игроков.