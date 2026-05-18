Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Аналитик ESPN Уиндхорст: для Вембаньямы этот финал конференции — серьёзная проверка

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением, что финал Западной конференции между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» может стать серьёзной проверкой для французского баскетболиста Виктора Вембаньямы.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
«У Вембаньямы было сотрясение в первой серии, во второй серии — проблемы с глазом. У них проходили тяжёлые выездные матчи, в которых они отыгрывались и побеждали. Для меня это действительно серьёзная проверка Виктора Вембаньямы. Я верю, что в какой-то момент это будет лига, которой он владеет. Возможно, этот момент настал сейчас. Кстати, список травм чист. В этой серии у нас будут все, в том числе Джален Уильямс возвращается после травмы подколенного сухожилия. Это именно то, что вы хотите. Обе команды достаточно отдохнули. Нет никаких причин, чтобы этот баскетбол не был лучшим из того, что мы видели», — приводит слова Уиндхорста Basket News.

Первая игра полуфинальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» состоится в ночь на 19 мая.

