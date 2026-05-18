Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Сергей Вознюк назначен новым главным тренером МБА-МАИ

Сергей Вознюк назначен новым главным тренером МБА-МАИ
Сергей Вознюк стал новым главным тренером команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, сменив на этом посту Василия Карасёва, который был уволен 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вознюк пополнил тренерский штаб красно-белых перед стартом сезона-2022/2023. Вместе с командой он стал победителем всероссийской Спартакиады сильнейших и бронзовым призёром Кубка России. В декабре 2024 года специалист возглавил женское «Динамо» (Курск) в Премьер-лиге, с которым выиграл серебряные и бронзовые медали Кубка России.

В феврале 2026 года Вознюк вернулся в тренерский штаб МБА-МАИ и помог команде впервые в истории взять Кубок России.

