Сергей Вознюк назначен новым главным тренером МБА-МАИ

Сергей Вознюк стал новым главным тренером команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, сменив на этом посту Василия Карасёва, который был уволен 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вознюк пополнил тренерский штаб красно-белых перед стартом сезона-2022/2023. Вместе с командой он стал победителем всероссийской Спартакиады сильнейших и бронзовым призёром Кубка России. В декабре 2024 года специалист возглавил женское «Динамо» (Курск) в Премьер-лиге, с которым выиграл серебряные и бронзовые медали Кубка России.

В феврале 2026 года Вознюк вернулся в тренерский штаб МБА-МАИ и помог команде впервые в истории взять Кубок России.