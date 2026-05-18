Форвард УНИКСа Пьерр высказался о четвёртом матче полуфинальной серии с «Зенитом»

Канадский форвард УНИКСа Дишон Пьерр поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам нужно собраться, строго следовать плану на игру, выполнять свою работу и бороться. По-другому никак – только через усилия и самоотдачу», — приводит слова Пьера официальный сайт УНИКСа.

В третьей встрече серии с «Зенитом» Пьерр набрал одно очко, сделал одну передачу и один перехват.

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.