Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы собирались пожениться и завести семью». Невеста Кларка попрощалась с баскетболистом

«Мы собирались пожениться и завести семью». Невеста Кларка попрощалась с баскетболистом
Комментарии

Невеста форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка Эмбер Лоррейн опубликовала послание в память о баскетболисте, скончавшемся 12 мая в возрасте 29 лет.

«Нет слов, чтобы описать это чувство. Никогда не думала, что мне придётся жить без тебя. Не знаю, как это делать без тебя рядом. Ты был самым особенным человеком с самым большим сердцем. Ты оказывал влияние на многих, но больше всего – на меня.

Я никогда не чувствовала себя такой любимой и нужной, ты сделал меня самой особенной девушкой в мире. Мы собирались скоро пожениться, со временем завести семью и жить на земле с кучей животных и садом. Всё, что я хочу, — это обнять тебя, поцеловать и держать в своих объятиях. Я не знаю, как смириться с тем, что тебя больше нет», — написала Лоррейн на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
«Мы опустошены». Умер игрок «Мемфиса», установивший уникальный рекорд среди новичков «Мы опустошены». Умер игрок «Мемфиса», установивший уникальный рекорд среди новичков
Неожиданная смерть 29-летнего игрока НБА Брэндона Кларка: что известно на данный момент Неожиданная смерть 29-летнего игрока НБА Брэндона Кларка: что известно на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android