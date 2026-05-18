«Мы собирались пожениться и завести семью». Невеста Кларка попрощалась с баскетболистом

Невеста форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка Эмбер Лоррейн опубликовала послание в память о баскетболисте, скончавшемся 12 мая в возрасте 29 лет.

«Нет слов, чтобы описать это чувство. Никогда не думала, что мне придётся жить без тебя. Не знаю, как это делать без тебя рядом. Ты был самым особенным человеком с самым большим сердцем. Ты оказывал влияние на многих, но больше всего – на меня.

Я никогда не чувствовала себя такой любимой и нужной, ты сделал меня самой особенной девушкой в мире. Мы собирались скоро пожениться, со временем завести семью и жить на земле с кучей животных и садом. Всё, что я хочу, — это обнять тебя, поцеловать и держать в своих объятиях. Я не знаю, как смириться с тем, что тебя больше нет», — написала Лоррейн на своей странице в социальных сетях.