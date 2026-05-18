Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Всеволод Ищенко — лучший молодой игрок Единой лиги в сезоне-2025/2026

Всеволод Ищенко — лучший молодой игрок Единой лиги в сезоне-2025/2026
Комментарии

21-летний российский защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале.

Он стал пятым подряд обладателем индивидуальной награды от краснодарского клуба. В 2024 и 2025 годах лауреатом был Кирилл Елатонцев, а в 2023 и 2022 годах — Андрей Мартюк.

Ищенко провёл 40 матчей в регулярном чемпионате. Его средние показатели за 23 минуты на паркете составили 8,7 очка (46,8% из-за дуги), 4,5 подбора, 2,1 передачи, 1,3 перехвата и 12,9 балла эффективности.

«Чемпионат» является официальным инфопартнёром награды «Лучший молодой игрок», на протяжении всего сезона интернет-портал совместно с Единой лигой составляли ежемесячный рейтинг.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android