Всеволод Ищенко — лучший молодой игрок Единой лиги в сезоне-2025/2026

21-летний российский защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале.

Он стал пятым подряд обладателем индивидуальной награды от краснодарского клуба. В 2024 и 2025 годах лауреатом был Кирилл Елатонцев, а в 2023 и 2022 годах — Андрей Мартюк.

Ищенко провёл 40 матчей в регулярном чемпионате. Его средние показатели за 23 минуты на паркете составили 8,7 очка (46,8% из-за дуги), 4,5 подбора, 2,1 передачи, 1,3 перехвата и 12,9 балла эффективности.

«Чемпионат» является официальным инфопартнёром награды «Лучший молодой игрок», на протяжении всего сезона интернет-портал совместно с Единой лигой составляли ежемесячный рейтинг.