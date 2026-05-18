Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Чарания прокомментировал победу Гилджес-Александера в голосовании за звание MVP НБА

Инсайдер ESPN Шамс Чарания прокомментировал победу канадского баскетболиста «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в голосовании за звание MVP НБА и объяснил, почему сообщил о результатах до официального объявления лиги.

«Когда я получаю новость, когда я получаю информацию, если я её проверил, как я сделал поздно вечером в субботу или рано утром в воскресенье, когда у меня есть новость на 100%, неважно, насколько она большая или маленькая, а в данном случае это, очевидно, очень большое достижение, очень большая новость для всей НБА — Шей Гилджес-Александер стал 14-м игроком в истории лиги, выигравшим MVP два года подряд… Он только, знаете, со времен Стефена Карри — единственный защитник, сделавший это. Так что это огромная история. И когда я её получаю, я проверяю. А затем моя работа — сообщить новость. И это всё, на чём я сосредоточен. Я просыпаюсь с этой мыслью, я засыпаю с этой мыслью. Я чувствую ответственность», — приводит слова Чарании Basket News.

