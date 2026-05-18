Керр — о будущем «Голден Стэйт»: мы должны переосмыслить ответственность

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о будущем команды и признал, что калифорнийцы провели тяжёлый сезон, указав на потери, ошибки в концовках и отсутствие идентичности.

«Я не провёл великий год. Думаю, тренеры похожи на игроков. У вас бывают годы лучше, бывают годы хуже. Мы так и не нашли свою идентичность. Даже в начале сезона, когда мы были здоровы, мы отдавали игры в концовке. Не думаю, что моя работа по реализации в концовке была великой. Всё это справедливые замечания. В плей-офф-2022 с «Мемфисом» мы теряли мяч направо и налево. Это была комедия ошибок — только не очень смешная.

Мы чуть не проиграли серию. Но каждый день я говорил о потерях — перед каждой игрой — это не работало. В следующей серии с «Далласом» мой штаб сказал мне просто ничего не говорить.

К сожалению, в этот раз он сработал не так хорошо. Когда у тебя такой момент, это даёт время поразмышлять. И это вызов: «Хорошо, я должен прибавить». Думаю, это правда и для меня, и для наших игроков, и для нашей организации. И это воодушевляет, я взволнован. Мы не можем подходить к следующему сезону так, как подходили к последним 11. Мы должны переосмыслить ответственность. И это мы как тренерский штаб. Это сами игроки — индивидуально и коллективно. И эти обсуждения состоятся этим летом», — приводит слова Керра NBC Sports Bay Area.