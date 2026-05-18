ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и вышел вперёд в серии

В понедельник, 18 мая, в Краснодаре состоялся третий матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА. Хозяева паркета со счётом 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25) уступили московской команде.

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский разыгрывающий Каспер Уэйр — 31 очко, два подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+29».

В составе «Локомотива-Кубань» отличились два игрока: разыгрывающий Джеремайя Мартин, записавший на свой счёт 19 очков, семь подборов и четыре передачи, и защитник Патрик Миллер, заработавший 18 очков, три подбора и 12 передач.