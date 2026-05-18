Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА, результат матча 18 мая 2026, счет 81:100, плей-офф Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и вышел вперёд в серии
Комментарии

В понедельник, 18 мая, в Краснодаре состоялся третий матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА. Хозяева паркета со счётом 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25) уступили московской команде.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Хантер, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский разыгрывающий Каспер Уэйр — 31 очко, два подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+29».

В составе «Локомотива-Кубань» отличились два игрока: разыгрывающий Джеремайя Мартин, записавший на свой счёт 19 очков, семь подборов и четыре передачи, и защитник Патрик Миллер, заработавший 18 очков, три подбора и 12 передач.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android