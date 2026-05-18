Результаты матчей плей-офф Единой лиги 18 мая

В понедельник, 18 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результат полуфинальной встречи плей-офф Единой лиги 18 мая:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 81:100 (1-2).

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий Каспер Уэйр — 31 очко, два подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+29».

Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч состоятся 20 мая на площадке «Баскет-Холл».