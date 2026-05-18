«Нам нужно играть с меньшим количеством потерь». Радоньич — о четвёртой встрече с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Деян Радоньич высказался о предстоящем четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоится завтра, 19 мая, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск. Сине-бело-голубые ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

«Нам нужно быть готовыми снова сыграть достаточно хорошо в защите и улучшить борьбу на щите. В нападении — контролировать ритм, играть с меньшим количеством потерь. И, конечно, завтра нам понадобится поддержка наших болельщиков, как в первом домашнем полуфинальном матче. Для нас это очень важно!» — приводит слова Радоньича официальный сайт «Зенита».