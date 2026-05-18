Форвард «Зенита» Роберсон высказался о победе над УНИКСом в третьем матче полуфинала

Форвард «Зенита» Роберсон высказался о победе над УНИКСом в третьем матче полуфинала
Американский форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился впечатлениями от третьей встречи полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (103:74).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«Прежде всего я считаю, что мы хорошо вышли на предыдущий матч и правильно отреагировали как команда — с самого начала навязали свою игру и нанесли первый удар. Думаю, во многом это началось с наших болельщиков: они пришли поддержать нас, заполнили арену до отказа, и мы с первых секунд подпитывались их энергией. Мне кажется, наши ребята хорошо отвечали на вызовы по ходу всей игры. Но если серьёзно, всё ещё далеко не закончено. Счёт 2-1. Как я уже говорил, это серия не до двух побед, мы боремся до четырёх. Нам нужно оставить последнюю игру в прошлом, перезагрузиться и выйти на площадку готовыми сделать всё заново», — приводит слова Роберсона официальный сайт «Зенита».

Напомним, на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 19 мая и начнётся в 19:30 мск.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
