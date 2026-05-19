Томович прокомментировал поражение «Локо» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25; 1-2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов

«В плане бойцовского духа мы сегодня начали матч совсем не так, как планировали. И это меня, честно говоря, удивило, поскольку в первых двух матчах серии с желанием борьбы у нас никаких проблем не было. Во второй половине мы показали правильную реакцию, но против такого соперника недостаточно играть на максимуме только на каких-то отрезках.

Поэтому поздравляю ЦСКА с победой, сегодня они это заслужили. Свою команду тоже похвалю – после неудачного старта парни нашли в себе силы включиться и организовать погоню. В третьей четверти мы показали, что способны диктовать свою игру. В следующем матче нам нужно показать такую интенсивность с самого начала», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

