Томович прокомментировал поражение «Локо» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25; 1-2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«В плане бойцовского духа мы сегодня начали матч совсем не так, как планировали. И это меня, честно говоря, удивило, поскольку в первых двух матчах серии с желанием борьбы у нас никаких проблем не было. Во второй половине мы показали правильную реакцию, но против такого соперника недостаточно играть на максимуме только на каких-то отрезках.

Поэтому поздравляю ЦСКА с победой, сегодня они это заслужили. Свою команду тоже похвалю – после неудачного старта парни нашли в себе силы включиться и организовать погоню. В третьей четверти мы показали, что способны диктовать свою игру. В следующем матче нам нужно показать такую интенсивность с самого начала», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.