Тренер ЦСКА Пистиолис: мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с командой «Локомотив-Кубань» (100:81).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов

«Спасибо большое болельщикам ЦСКА, которые приехали сюда нас поддержать. Также благодарю фанов «Локомотива-Кубань», которые, как всегда, создали прекрасную атмосферу, играть здесь всегда удовольствие. Думаю, мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами. Есть много аспектов, в которых нам необходимо стать лучше, и мы можем это сделать. В то же время мы – очень опытная команда, которая знает, что серия не завершена. Перед нами соперник, который обладает талантом и характером, он будет сражаться, и нам надо тщательно готовиться к следующей игре, которая состоится через два дня», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

