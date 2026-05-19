Тренер ЦСКА Пистиолис: мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с командой «Локомотив-Кубань» (100:81).

«Спасибо большое болельщикам ЦСКА, которые приехали сюда нас поддержать. Также благодарю фанов «Локомотива-Кубань», которые, как всегда, создали прекрасную атмосферу, играть здесь всегда удовольствие. Думаю, мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами. Есть много аспектов, в которых нам необходимо стать лучше, и мы можем это сделать. В то же время мы – очень опытная команда, которая знает, что серия не завершена. Перед нами соперник, который обладает талантом и характером, он будет сражаться, и нам надо тщательно готовиться к следующей игре, которая состоится через два дня», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.