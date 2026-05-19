«Оклахома» дома уступила «Сан-Антонио» в первом матче полуфинала. У Вембаньямы — 41+24

Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 122:115 (2ОТ). Счёт в серии 1-0 в пользу «Сан-Антонио».

Самым результативным в составе хозяев стал американский защитник Алекс Карузо, набравший 31 очко.

У гостей лучшую результативность продемонстрировал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл: 41 очко, 24 подбора. Также на его счету три передачи. Американский защитник Дилан Харпер также оформил дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов. Ещё в его активе шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 21 мая в Оклахома-сити.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».