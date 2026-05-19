Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 19 мая 2026, счет 115:122, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» дома уступила «Сан-Антонио» в первом матче полуфинала. У Вембаньямы — 41+24
Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 122:115 (2ОТ). Счёт в серии 1-0 в пользу «Сан-Антонио».

Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

Самым результативным в составе хозяев стал американский защитник Алекс Карузо, набравший 31 очко.

У гостей лучшую результативность продемонстрировал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл: 41 очко, 24 подбора. Также на его счету три передачи. Американский защитник Дилан Харпер также оформил дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов. Ещё в его активе шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 21 мая в Оклахома-сити.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Что важно знать об этой серии:
Чемпион падёт? Главное перед битвой «Оклахома» — «Сан-Антонио»
