Вембаньяма не реализовал бросок, который мог принести «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой»

В данный момент проходит матч в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 105:101 ОТ в пользу гостевой команды.

Примечательно, что центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в концовке встречи получил шанс организовать результативную атаку после розыгрыша мяча из-за боковой, что могло бы в теории вывести его команду вперёд в серии со счётом 1-0.

Однако его попытка завершить эпизод броском не увенчалась успехом — мяч был заблокирован центровым «Оклахомы» Четом Холмгреном. Как итог, игра перешла в дополнительное время.

