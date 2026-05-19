Вембаньяма не реализовал бросок, который мог принести «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой»

В данный момент проходит матч в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 105:101 ОТ в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Овертайм
111 : 114
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Маккейн, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Барнхайзер, Митчелл, Уильямс, Топич, Хартенштайн
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Пламли, Васселл, Джонс-Гарсия, Шампани, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

Примечательно, что центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в концовке встречи получил шанс организовать результативную атаку после розыгрыша мяча из-за боковой, что могло бы в теории вывести его команду вперёд в серии со счётом 1-0.

Однако его попытка завершить эпизод броском не увенчалась успехом — мяч был заблокирован центровым «Оклахомы» Четом Холмгреном. Как итог, игра перешла в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Расклады перед серией:
Чемпион падёт? Главное перед битвой «Оклахома» — «Сан-Антонио»
