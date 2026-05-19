Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Впервые за 50 лет матч финала Западной конференции ушёл в двойной овертайм

Сегодня, 19 мая, завершился очередной матч в рамках полуфинальной серии плей-офф сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 122:115 (1-0, 2ОТ) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

Примечательно, что матч завершился лишь после двух овертаймов. Как подчёркивает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, впервые за 50 лет финал Западной конференции плей-офф НБА дошёл до второго овертайма. В последний раз подобное случалось в 1976 году — тогда в четвёртом матче между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» также понадобился двойной овертайм.

Отметим, что самым результативным игроком сегодняшней встречи стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 24 подборов.

