Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма — самый молодой игрой в истории плей-офф НБА с 40+ очками и 20+ подборами

Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 122:115 в двойном овертайме.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 49 минут, набрав суммарно 41 очко (14 из 25 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 12 из 13 — штрафные), 24 подбора и по три передачи с блок-шотами. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Как отметили режиссёры трансляции, французский баскетболист стал самым молодым игроком в истории плей-офф НБА, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 40 очков и 20 подборов. На данный момент Вембаньяме 22 года.

