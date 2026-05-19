Вембаньяма повторил достижение трёх легенд НБА, набрав 40+ очков и 20+ подборов в плей-офф

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 122:115 в двойном овертайме.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 49 минут, набрав суммарно 41 очко (14 из 25 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 12 из 13 — штрафные), 24 подбора и по три передачи с блок-шотами. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, 22-летний Вембаньяма стал всего четвёртым игроком в истории финалов конференций плей-офф НБА, сумевшим набрать как минимум 40 очков и сделать 20 подборов за одну игру. До него этого добивались лишь легендарные баскетболисты: Моузес Мэлоун, Карим Абдул-Джаббар и Чарльз Баркли.