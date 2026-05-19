Инсайдер назвал причину, по которой Леброн не торопится принимать решение о будущем в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу будущего 41-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который летом станет неограниченно свободным агентом.

«Честно говоря, мне кажется, что сейчас, как никогда раньше, Леброну, вероятно, нужно ещё больше времени провести с семьёй, с самыми близкими ему людьми. Я знаю, что многие команды пытаются связаться с ним и его окружением.

На прошлой неделе на драфт-комбайне в Чикаго я общался с Ричем Полом, и он сказал мне, что, по сути, каждый претендент на титул в НБА, с тех пор как закончился сезон, уже звонил им», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи.