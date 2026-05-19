Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В МБА-МАИ отреагировали на появление у команды нового главного тренера

В МБА-МАИ отреагировали на появление у команды нового главного тренера
Комментарии

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян прокомментировал назначение Сергея Вознюка на пост главного тренера команды, которое последовало после ухода Василия Карасёва из клуба.

— Сергей Иванович входил в тренерский штаб команды с момента нашего дебюта в Единой лиге ВТБ. Человек чётко знает нашу систему и принципы. Человек с большим опытом, поработал с разными тренерами: и с Сергеем Базаревичем, и с Жоаном Плазой, и с Хавьером Паскуалем. Рассчитываем, что его многолетний опыт выльется в качественную работу в другой должности, под другим давлением. С большим энтузиазмом смотрим на это и думаем, что всё получится.

— Чем хороши его концепция и стиль?
— Вознюк — системный тренер, который чётко понимает, чего хочет, со своим видением игры и понятной позицией. Конечно, многое зависит от комплектования команды, от селекции и от того, каких игроков сможем подписать и сможем ли реализовать все идеи.

— Какие позиции нужно укрепить МБА‑МАИ?
— Пока сложно говорить. Сейчас в самом разгаре полуфиналы Единой лиги, поэтому рынок ещё не такой активный. Оттолкнёмся от тех ребят, которые у нас сейчас в составе, приступим к более активной фазе переговоров. Думаю, в ближайшие недели две контур нашей команды будет понятен, — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Новая глава в истории МБА-МАИ. Клуб попрощался с легендарным Карасёвым
Новая глава в истории МБА-МАИ. Клуб попрощался с легендарным Карасёвым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android