Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА пошутили о страхе высоты у Каспера Уэйра после подписания контракта

В ЦСКА пошутили о страхе высоты у Каспера Уэйра после подписания контракта
Комментарии

Вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева подчеркнула, что защитник армейцев Каспер Уэйр блестяще провёл третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». В этой встрече ЦСКА одержал победу со счётом 100:81 и повёл в серии — 2-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов

— Как прокомментируете яркую игру Уэйра в третьем матче серии с «Локо»? Он более 30 очков набрал, шесть дальних попаданий. Интересно, что первый матч после подписания с ним нового контракта он провёл невыразительно, второй — хорошо, а сейчас просто блестяще сыграл.
— А, это Каспер, похоже, высоты боялся. В том плане, что на высоте на смотровой площадке мы подписывали контракт (смеётся). А потом уже он успокоился, видимо, и провёл матч на высоте. А так, Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний, и он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Плей-офф Единой лиги — календарь
Плей-офф Единой лиги — сетка
Самые оперативные разборы — на «Чемпионате»:
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Один из лучших легионеров ЦСКА продлил контракт с клубом. И сделал это опять необычно Один из лучших легионеров ЦСКА продлил контракт с клубом. И сделал это опять необычно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android