В ЦСКА пошутили о страхе высоты у Каспера Уэйра после подписания контракта

Вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева подчеркнула, что защитник армейцев Каспер Уэйр блестяще провёл третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». В этой встрече ЦСКА одержал победу со счётом 100:81 и повёл в серии — 2-1.

— Как прокомментируете яркую игру Уэйра в третьем матче серии с «Локо»? Он более 30 очков набрал, шесть дальних попаданий. Интересно, что первый матч после подписания с ним нового контракта он провёл невыразительно, второй — хорошо, а сейчас просто блестяще сыграл.

— А, это Каспер, похоже, высоты боялся. В том плане, что на высоте на смотровой площадке мы подписывали контракт (смеётся). А потом уже он успокоился, видимо, и провёл матч на высоте. А так, Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний, и он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».