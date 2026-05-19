Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Мартин объяснил, почему «Локо» уступил ЦСКА в 3-м матче полуфинальной серии Единой лиги

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин после третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (81:100, 1-2) отреагировал на поражение своей команды.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов

«Пожалуй, первая половина в целом не получилась. Мы были недостаточно жёсткими и позволили сопернику взять очень много подборов. На вторую половину мы вышли гораздо более сильными, но мы уже успели загнать себя в глубокую яму. Серия по-прежнему длинная.

Да, началось с того, что мы украли одну игру у них дома — сейчас они украли игру дома у нас, но в таких сериях всё идёт игра за игрой. Нужно просто сконцентрироваться, собраться с силами и постараться выиграть четвёртый матч», — приводит слова Мартина телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».

