Мартин объяснил, почему «Локо» уступил ЦСКА в 3-м матче полуфинальной серии Единой лиги

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин после третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (81:100, 1-2) отреагировал на поражение своей команды.

«Пожалуй, первая половина в целом не получилась. Мы были недостаточно жёсткими и позволили сопернику взять очень много подборов. На вторую половину мы вышли гораздо более сильными, но мы уже успели загнать себя в глубокую яму. Серия по-прежнему длинная.

Да, началось с того, что мы украли одну игру у них дома — сейчас они украли игру дома у нас, но в таких сериях всё идёт игра за игрой. Нужно просто сконцентрироваться, собраться с силами и постараться выиграть четвёртый матч», — приводит слова Мартина телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».