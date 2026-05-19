НБА: результаты матчей плей-офф на 19 мая

В ночь на 19 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся 1-й тур игрового дня 1/2 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 19 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:122 ОТ.

«Сан-Антонио» лидирует в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Второй матч также пройдёт в Оклахоме 21 мая.

В финале Восточной конференции сойдутся «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Первая встреча между командами состоится 20 мая.