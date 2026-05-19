Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Виктор Вембаньяма ответил, считает ли он себя лучшим баскетболистом в мире

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма после третьего матча полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0) ответил на вопрос, считает ли себя лучшим баскетболистом мира на данный момент.

«Хочу ли я этого сейчас? Честно говоря, я устал. Но это не тот вопрос, который занимает меня в данный момент. Посмотрим, как будет дальше. На свете восемь миллиардов людей — значит, и восемь миллиардов мнений», — заявил Вембаньяма во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в этой игре 22-летний баскетболист отметился впечатляющей статистикой — 41 набранным очком и 24 подборами.

