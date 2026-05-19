Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Можно было разделить между тремя». Ищенко — о награде «Лучшего молодого» Единой лиги

21-летний российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал получение награды «Лучший молодой игрок» Единой лиги ВТБ, за которую он боролся с Глебом Фирсовым («Бетсити Парма») и Егором Рыжовым («Енисей»).

— О чём подумал, когда узнал, что тебе вручат награду лучшему молодому игроку?
— Мне очень приятно, что меня наградили, но хотелось бы, наверное, сказать ещё одну вещь. Я вроде видел, как-то в истории было, что звание лучшего молодого разделили между двумя игроками. Думаю, в этом году был подходящий случай, когда можно было разделить награду между тремя — мной, Фирсовым и Рыжовым. Мне кажется, мы провели, можно сказать, одинаковый по успехам сезон, они заслуживали этой награды не меньше. Но решили так, как решили. Спасибо ещё раз всем большое! — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА «Локомотив-Кубань» уступил со счётом 81:100. Армейцы ведут в противостоянии (2-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов
