«Можно было разделить между тремя». Ищенко — о награде «Лучшего молодого» Единой лиги

21-летний российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал получение награды «Лучший молодой игрок» Единой лиги ВТБ, за которую он боролся с Глебом Фирсовым («Бетсити Парма») и Егором Рыжовым («Енисей»).

— О чём подумал, когда узнал, что тебе вручат награду лучшему молодому игроку?

— Мне очень приятно, что меня наградили, но хотелось бы, наверное, сказать ещё одну вещь. Я вроде видел, как-то в истории было, что звание лучшего молодого разделили между двумя игроками. Думаю, в этом году был подходящий случай, когда можно было разделить награду между тремя — мной, Фирсовым и Рыжовым. Мне кажется, мы провели, можно сказать, одинаковый по успехам сезон, они заслуживали этой награды не меньше. Но решили так, как решили. Спасибо ещё раз всем большое! — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА «Локомотив-Кубань» уступил со счётом 81:100. Армейцы ведут в противостоянии (2-1).