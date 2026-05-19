Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА над «Локо», выведшую их вперёд в серии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счётом 100:81.

«Я бы не назвал эту победу для ЦСКА уверенной. Абсолютно ровная в первой четверти. Во второй четверти особенно отличался в составе хозяев [Джеремайя] Мартин. И большая проблема была его остановить. Он набирал очки раз за разом. И в связи с этим ЦСКА никак не мог оторваться в счёте. Но вот в третьей четверти оторваться в счёте наконец-то удалось. И удалось за счёт командных действий. Хотя, конечно, следует выделить разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра. Его трёхочковые попадания оказались именно тем вкладом в командную победу, который состоялся очень своевременно.

Я бы отметил, что защита «Локо» была нацелена на запугивание игроков ЦСКА. Она не просто была жёсткая, она была жестокая и достаточно часто за гранью фола. Однако арбитры с этим справлялись. Я действительно волновался, что таким игрокам, как [Мело] Тримбл или [Самсон] Руженцев, могут из-за этого нанести травмы, но обошлось», — сказал Гомельский в подкасте для своего телеграм-канала.

Эксперт также отметил, что ЦСКА превзошёл соперника в реализации трёхочковых — 14 из 29 против 3 из 16 у «Локо». Он также выделил разыгрывающего краснодарцев Патрика Миллера: «Вот у кого профессионализм и характер на очень высоком уровне». Отдельно Гомельский обратил внимание на решение тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса задействовать всех 12 игроков и на 15 потерь армейцев, что «для такой команды, как ЦСКА, достаточно много».

Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч пройдёт в Краснодаре 20 мая.