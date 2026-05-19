Игроки НБА ответили на вопрос, где начнёт следующий сезон Яннис Адетокунбо

Издание The Athletic провело опрос среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о том, где начнёт следующий сезон форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо. В голосовании принял участие 151 баскетболист.
1. «Милуоки Бакс» — 45,7%.
2. «Майами Хит» — 23,2%.
3. «Нью-Йорк Никс» — 16,6%.
4. «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3,3%.
5-6. «Голден Стэйт Уорриорз» — 2%.
5-6. «Миннесота Тимбервулвз» — 2%.
7-8. «Хьюстон Рокетс» — 1,3%.
7-8. Торонто Рэпторс — 1,3%.
Ранее прошёл слух, что Лука Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможный обмен Адетокунбо.
Яннис Адетокунбо учит сына играть в баскетбол