«Обратили внимание?» Кущенко выделил у Ищенко качество и сравнил его с Усэйном Болтом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о качествах защитника краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на фоне его признания лучшим молодым игроком сезона-2025/2026.

«Всеволод, несомненно, талант. Иногда делает ошибки, как любой молодой игрок, но потенциал у него феноменальный. В таком молодом возрасте показывать, может быть, не так постоянно, но настолько зрелую игру. Особенно впечатляющим получился первый матч полуфинала в Москве. Всеволод сдваивал на себе и отдавал прекрасные пасы, очень быстро убегал в отрыв.

Даже сегодня — обратили внимание? Как стремительно он пробежал всю площадку в погоне за [Антониусом] Кливлендом и успел поставить блок-шот? Наверное, даже Усэйн Болт может позавидовать таким семимильным шагам», — приводит слова Кущенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».