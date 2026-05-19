Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Обратили внимание?» Кущенко выделил у Ищенко качество и сравнил его с Усэйном Болтом

«Обратили внимание?» Кущенко выделил у Ищенко качество и сравнил его с Усэйном Болтом
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о качествах защитника краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко на фоне его признания лучшим молодым игроком сезона-2025/2026.

«Всеволод, несомненно, талант. Иногда делает ошибки, как любой молодой игрок, но потенциал у него феноменальный. В таком молодом возрасте показывать, может быть, не так постоянно, но настолько зрелую игру. Особенно впечатляющим получился первый матч полуфинала в Москве. Всеволод сдваивал на себе и отдавал прекрасные пасы, очень быстро убегал в отрыв.

Даже сегодня — обратили внимание? Как стремительно он пробежал всю площадку в погоне за [Антониусом] Кливлендом и успел поставить блок-шот? Наверное, даже Усэйн Болт может позавидовать таким семимильным шагам», — приводит слова Кущенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов
Читайте далее:
«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги! «Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android