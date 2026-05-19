Эксперт ответил, сколько матчей «Кливленд» выиграет у «Нью-Йорка» в полуфинале плей-офф

Американский аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о предстоящей полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс».

«Сейчас от «Никс» ждут победы. Я только и слышу, что «Никс» в пяти матчах, «Никс» в пяти матчах». Хорошо, возможно, я ошибаюсь, «Кавальерс» — это команда с недостатками.

Но если они сыграют в этой серии пять раз, я уверен, что они выиграют два матча из пяти. Может, им повезёт, а может, и нет. Давай поставим вопрос так — не стройте планов на июнь», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

