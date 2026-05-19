Легионер «Зенита» показал свою квартиру в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг опубликовал второй влог из Санкт-Петербурга, в котором показал квартиру, в которой он живёт вместе с тренером.

Соглашение команды с 24-летним американским защитником рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Уроженец Лос-Анджелеса с 2022 года выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, подписав контракт с «Ютой Джаз». В 2025 году Джузэнг перешёл в «Миннесоту». 18 февраля 2026 года «Тимбервулвз» отчислили Джонни.

В составе «Зенита» американец сыграл 15 матчей. В среднем он набирает 13,7 очка, совершает 2,4 подбора, 1,9 передачи, а также 0,7 перехвата за 24.25 минут на площадке.