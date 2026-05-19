Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Виктор Вембаньяма превзошёл достижение Карима Абдул-Джаббара 55-летней давности

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в первом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ) набрал 41 очко и сделал 24 подбора, побив рекорд НБА, державшийся более полувека, сообщает ESPN Insights.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

В возрасте 22 лет и 134 дней француз стал самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 40 очков и 20 подборов в матче плей-офф.

Предыдущее достижение принадлежало Лью Алсиндору (Карим Абдул-Джаббар) — 22 года и 352 дня. Кроме того, Вембаньяма стал лишь седьмым игроком в истории с 40+20 в финале конференции или позже.

