Стала известна сумма контракта, которую «Жальгирис» готов предложить Валанчюнасу

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» готов предложить центровому «Денвер Наггетс» Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт на сумму € 3,5 млн, сообщает журналист Маттео Андриани в социальных сетях.

Йонасу Валанчюнасу 33 года. Литовский баскетболист начал профессиональную карьеру в 2008 году, с 2012-го выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где представлял такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Вашингтон Уизардс» и «Сакраменто Кингз».

В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,7 очка, делая 5,1 подбора и 1,2 передачи при 58,2% реализации с игры.

