Ищенко — о 3-м матче «Локо» с ЦСКА: было всё, что можно только представить: споры, драки

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко высказался по поводу поражения своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с московским ЦСКА (81:100, 1-2).

«Это уже настоящая битва… Было, наверное, всё, что можно только представить: споры, драки. Но это плей-офф, я думаю, так и продолжится.

Наверное, дальше будет ещё жёстче, нам нужно ответить на это. Они выиграли 20 очков у нас дома — это совершенно не то, на что мы рассчитывали. Будем стараться правильно отреагировать», — приводит слова Всеволода Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».