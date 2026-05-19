Мэджик Джонсон: у Запада может не быть шансов на победу в конференции ближайшие 5-7 лет

Легендарный разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в соцсетях оценил расстановку сил в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после первого матча финала между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Не хотелось бы огорчать остальные команды Западной конференции, но, возможно, у них не будет шансов выиграть финал Западной конференции в ближайшие пять-семь лет. «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» просто настолько сильны! У них талантливый состав, широкий выбор игроков, отличная физическая подготовка, и обе команды находятся под руководством опытных тренеров», — написал Джонсон в социальной сети Х.