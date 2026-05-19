Ищенко раскрыл план «Локомотива-Кубань» на четвёртый матч с ЦСКА в полуфинале Единой лиги

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко после третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с московским ЦСКА (81:100, 1-2) высказался по поводу четвёртой встречи между командами, которая состоится завтра, 20 мая.

«Хочется у себя дома сыграть по-хозяйски, что ли. Ответить на тот контакт, что нам предложил ЦСКА. Мы уже показали, что можем с ними играть. Если продолжим это делать, то всё решится как надо», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

