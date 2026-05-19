Президент «Челбаскета»: нам нужны образованные, а не тупорылые баскетболисты

Президент челябинской баскетбольной федерации и «Челбаскета» Николай Сандаков поделился мнением о развитии баскетбола в регионе. Как отметил Сандаков, по числу занимающихся баскетболом Челябинская область находится на втором месте в стране, а развитие выстроено сразу на нескольких уровнях — от школьного и любительского до профессионального

— Вы упомянули, что по основным индикативам уже готовы к переходу на новый уровень. Вижу, что в маркетинге вы как будто бы даже сегодня почти готовы. А какие ещё вы видите индикативы?

— Массовость. Баскетбол в Челябинской области по объёму занимающихся на втором месте. В стране на шестом, а у нас — на втором. Это важный индикатив. Плюс мы очень много работаем с любительским и школьным баскетболом. Путин выступал в Самаре на форуме «Россия — спортивная держава», и то, о чём он говорил в этом году, мы уже четыре года реализуем. И именно с этими акцентами! Потому что понимаем, что дети — это будущее баскетбола во всех его проявлениях. 99% из них никакими профессиональными спортсменами не станут, но баскетбол для нас — это инструмент формирования полноценной личности.

Когда у меня спрашивают, какая у нас миссия, я говорю: мы через баскетбол мир хотим поменять. Нам нужны добрые, воспитанные и образованные ребята, хорошо играющие в баскетбол, а не тупорылые баскетболисты, – приводит слова Сандакова «Перехват».

